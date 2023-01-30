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【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia　公允值更新為約2.86億元　股價大插9%

股市 16:18 2023/01/30

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【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia　公允值更新為約2.86億元

維他奶 （00345） 收購National Foods所持有餘下49%之Vitasoy Australia已發行股本，當中更新公允值為最終價格的5100萬澳元（相當於約2.86億港元）。維他奶大插9.4%，報16.12元。

Vitasoy Australia 為維他國際與National Foods共同擁有之合營公司。於維他國際完成收購事項後， Vitasoy Australia將成為公司之間接全資附屬公司。

此前，維他國際指明2750萬澳元（相當於約 1.54億港元）為公允值。公司於去年11月7日獲告知，National Foods 並無接納維他國際於行使通知中指明之公允值。因此，雙方將共同委任一名專家，且由專家釐定之最終價格為最終決定，對雙方具有約束力。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價　超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

編輯：姚卓然

維他奶國際（00345） 收購 港股
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