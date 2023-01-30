【生科股】君實生物高開4%　新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

▲ 【生科股】君實生物︰新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

君實生物 （01877） 公布，1月28日國家藥品監督管理局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准公司控股子公司上海旺實生物醫藥科技有限公司申報的口服核苷類抗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）1類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名：民得維®，產品代號：VV116/JT001，「VV116」）上市（國藥准字H20230002），用於治療輕中度新型冠狀病毒感染的成年患者。

君實生物高開4%，報43.25元。

君實生物表示，VV116是一款新型口服核苷類抗病毒藥物，能夠以核苷三磷酸形式非共價結合到新冠病毒RNA依賴性RNA聚合酶（「RdRp」）的活性中心，直接抑制病毒RdRp的 活性，阻斷病毒的複製，從而發揮抗病毒的作用。

VV116由中國科學院上海藥物研究所、中國科學院武漢病毒研究所、中國科學院新疆理化技術研究所、中國科學院中亞藥物研發中心/中烏醫藥科技城（科技部「一帶一路」聯合實驗室）、臨港實驗室、蘇州旺山旺水生物醫藥有限公司和該公司共同研發。

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責任編輯︰梁浩碩