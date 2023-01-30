【港股市況】阿里巴巴、騰訊跌逾2%　新能源車股逆市揚　期結日恒指低開109點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒生指數指低開109點，開報22579點，科指跌0.8%，報4774點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【09：50】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至3%，低見113.5元。

【09：44】美團 （03690） 轉升1%，恒指跌約115點，報22573點，早市曾低見22466點。

【09：43】中資電訊股逆市破頂，中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升逾2%，中電信 （00728） 升近2%。

【09：37】碧桂園 （02007） 早段跌近半成，碧桂園服務 （06098） 跌逾4%。

【09：35】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%，美團 （03690） 跌0.5%，京東 （09618） 跌逾1%。

【09：33】新東方在綫 （01797） 股價跌8%，低見67.2元，新東方 （09901） 跌逾2%，低見33.9元。

【09：31】洪九果品 （06689） 開市後跌幅擴大至兩成，早段低見30元。

【09：31】紫金礦業 （02899） 發盈喜，惟股價跌4%。紫金預計2022年全年淨利潤按年增約43.3億元人民幣或27.6%至200億元人民幣。

【盈喜】紫金礦業料去年多賺28%至200億人幣

【09：26】君實生物 （01877） 升近4%，先聲藥業 （02096） 升0.4%，兩股新冠藥均獲中國藥品監督管理局批准上市。

【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市

【09：24】洪九果品 （06689） 見異動，股價低開8.4%報34.35元，成交近1.4億元。

【09：23】特斯拉Tesla（美︰TSLA）上周五再抽升11%，三大造車新勢力逆市高開，其中蔚來 （09866） 升逾5%，小鵬汽車 （09868） 升4%，理想汽車 （02015） 升2%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，期結日恒生指數指低開109點，開報22579點，科指跌0.8%，報4774點。

【09：12】期指開報22615點，跌50點。

【08：57】紛美包裝 （00468） 開市前公布短暫停牌。

【08：57】【乳業股】澳優乳業行政總裁退任、主席顏衛彬兼任 以應對內地嬰幼兒配方奶粉市場激烈競爭

【08：45】【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia已發行股本 公允值更新至約2.86億港元

【08：38】【生科股】君實生物︰新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

【08：21】【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點 直指後市一個關鍵技術位

【08：01】恒指黑期升17點，報22677點，道指期貨跌62點，報33984點。

【07：51】【資源股】五礦資源：秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產

【07：45】【HSBC滙豐】廖宜建專訪：跨境理財通價值今年真正體現 「潛力以倍數形容」

【07：45】【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子 月內第二度會面惹合作揣測

【07：45】港股ADR收報22603點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.17元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報411.4元，較港收市價低3.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.84元，較港收市價低1.46元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點 滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩