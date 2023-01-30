  • 13°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 09:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴、騰訊跌逾2%　新能源車股逆市揚　期結日恒指低開109點（不斷更新）

股市 09:51 2023/01/30

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股期結日，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒生指數指低開109點，開報22579點，科指跌0.8%，報4774點。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢︰

【09：50】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至3%，低見113.5元。

【09：44】美團 （03690） 轉升1%，恒指跌約115點，報22573點，早市曾低見22466點。

【09：43】中資電訊股逆市破頂，中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升逾2%，中電信 （00728） 升近2%。

【09：37】碧桂園 （02007） 早段跌近半成，碧桂園服務 （06098） 跌逾4%。

【09：35】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%，美團 （03690） 跌0.5%，京東 （09618） 跌逾1%。

【09：33】新東方在綫 （01797） 股價跌8%，低見67.2元，新東方 （09901） 跌逾2%，低見33.9元。

【09：31】洪九果品 （06689） 開市後跌幅擴大至兩成，早段低見30元。

【09：31】紫金礦業 （02899） 發盈喜，惟股價跌4%。紫金預計2022年全年淨利潤按年增約43.3億元人民幣或27.6%至200億元人民幣。

【盈喜】紫金礦業料去年多賺28%至200億人幣

【09：26】君實生物 （01877） 升近4%，先聲藥業 （02096） 升0.4%，兩股新冠藥均獲中國藥品監督管理局批准上市。

【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市

【09：24】洪九果品 （06689） 見異動，股價低開8.4%報34.35元，成交近1.4億元。

【09：23】特斯拉Tesla（美︰TSLA）上周五再抽升11%，三大造車新勢力逆市高開，其中蔚來 （09866） 升逾5%，小鵬汽車 （09868） 升4%，理想汽車 （02015） 升2%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，期結日恒生指數指低開109點，開報22579點，科指跌0.8%，報4774點。

【09：12】期指開報22615點，跌50點。

【08：57】紛美包裝 （00468） 開市前公布短暫停牌。

【08：57】【乳業股】澳優乳業行政總裁退任、主席顏衛彬兼任　以應對內地嬰幼兒配方奶粉市場激烈競爭

【08：45】【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia已發行股本　公允值更新至約2.86億港元

【08：38】【生科股】君實生物︰新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

【08：21】【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位

【08：01】恒指黑期升17點，報22677點，道指期貨跌62點，報33984點。

【07：51】【資源股】五礦資源：秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產

【07：45】【HSBC滙豐】廖宜建專訪：跨境理財通價值今年真正體現　「潛力以倍數形容」

【07：45】【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測

【07：45】港股ADR收報22603點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.17元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報411.4元，較港收市價低3.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.84元，較港收市價低1.46元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點　滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【資源股】五礦資源挫半成　秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美職場有望升溫　波音擬招聘1萬人　總員工人數直迫疫情爆發前
【美股焦點】美職場有望升溫　波音擬招聘1萬人　總員工人數直迫疫情爆發前
【美股一周前瞻】聯儲局議息　蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績　市場最睇好蘋果
【美股一周前瞻】聯儲局議息　蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績　市場最睇好蘋果
【投行人工】高盛CEO年薪大縮水近3成　遠遜摩通戴蒙及大摩高聞
【投行人工】高盛CEO年薪大縮水近3成　遠遜摩通戴蒙及大摩高聞
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍最新股權曝光　質押股份成國企入股變數
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍最新股權曝光　質押股份成國企入股變數
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款