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【港股市況】恒指黑期升17點　道指期貨跌62點（不斷更新）

股市 08:21 2023/01/30

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開84點，恒指料開報22603點。滙豐 （00005） ADR折合報58.17元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報411.4元，較港收市價低3.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.84元，較港收市價低1.46元或1.2%。

財經日誌︰

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    +4
    +3

即市走勢︰

【08：21】【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位

【08：01】恒指黑期升17點，報22677點，道指期貨跌62點，報33984點。

【07：51】【資源股】五礦資源：秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產

【07：45】【HSBC滙豐】廖宜建專訪：跨境理財通價值今年真正體現　「潛力以倍數形容」

【07：45】【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測

【07：45】港股ADR收報22603點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.17元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報411.4元，較港收市價低3.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.84元，較港收市價低1.46元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

 

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點　滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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