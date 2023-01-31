【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）

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港股跌619點後，2月夜期收市轉升48點，收報22194點，中概股指數跌4.1%，收報7917點。市場聚焦業績表現，比亞迪盈喜刺激ADR抽升，較港收市價高5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 比亞迪ADR 251.43 +4.9% 美團ADR 173.75 +0.1% 騰訊ADR 384.01 -0.8% 滙豐ADR 58.07 +0.4% 阿里巴巴美股 108.91 -0.1%

北水走資近70億 37億沽騰訊

北水今日重新開閘，即淨流出69億元，其中，36.9億元沽騰訊 （00700） ，建行 （00939） 亦有9.8億元淨流出，港交所 （00388） 遭淨沽4.4億元。至於淨流入，美團（003690）錄8.4億元淨入，中移動 （00941） 及商湯 （00020） 各有逾4億元淨入。

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阿里巴巴跌7%、騰訊跌逾6% 期結日恒指跌619點、北水重臨成交2032億元

港股期結日， 大市低開低走跌逾600點，一度跌穿22000點。阿里巴巴 （09988） 跌7%，騰訊 （00700） 跌逾6%，京東 （09618） 、小米 （01810） 挫半成，恒生指數指低開109點，其後走勢反覆向一下，尾市一度跌穿22000點，低見21992點，恒指跌619點，收報22069點，北水重臨，成交增至2032億元。科指跌4.8%，報4580點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 89.35 +0.4 +6 18 煤氣 8.07 +3.2 +4 30 長和 50.90 +1.8 +3 5 京東 237.40 -5.6 -40 -171 騰訊 387.20 -6.7 -142 13 阿里巴巴 109.00 -7.1 -146 31

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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大行報告︰

【解構｜小米】小米回吐5% 高盛：小米去年第四季出貨量低於預期、目標價升至13.2元

【大行報告】大摩指蒙牛股價於未來15日有70%至80%機會上升 乳製品銷售在假期間明顯改善

即市走勢︰

【03：00】夜期升48點

【23：49】夜期升134點

【19：00】恒指夜期升98點，報22244點。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌7%，騰訊 （00700） 跌逾6%，京東 （09618） 、小米 （01810） 挫半成，恒指跌619點，收報22069點，尾市一度跌穿22000點，低見21992點，北水重臨，成交增至2032億元。科指跌4.8%，報4580點。

【16：00】恒指U盤前跌660點，報22028點。

【15：50】【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務 股價挫逾半成

【15：24】大市下試22000點，最新報22025點，跌662點。

【15：14】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊跌7%，恒指尾市跌逾600點，報22074點，跌614點，科指跌4.9%，報4577點。

【15：13】百度 （09888） 尾市再度轉跌0.4%，報136.4元，今早曾逆市高見144.9元。

【14：55】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%，快手 （01024） 跌半成。

【14：49】維他奶 （00345） 跌近一成，低見16.1元。

【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia 公允值更新為約2.86億元

【14：48】正大企業 （03839） 最新升逾8成，破頂高見1.45元，成交472萬元。

【14：30】新東方在綫 （01797） 午後挫近一成，低見66元。

【14：23】煤氣 （00003） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌；碧桂園 （02007） 挫逾7%，藍籌中表現最差。

【14：19】中芯國際 （00981） 跌逾5%，華虹半導體 （01347） 跌逾4%。

【14：19】中國中免 （01880） 跌逾11%，低見243.8元。

【14：11】大市最新跌約555點，報22133點，科指跌4.2%，報4611點。

【13：58】【電動車】小鵬汽車委任王鳳英為總裁 何小鵬續任CEO兼主席

【13：31】平保 （02318） 跌逾4%，國壽 （02628） 跌3%，財險 （02328） 跌近2%，太保 （02601） 跌半成。

【13：21】阿里巴巴 （09988） 跌勢加劇，跌逾7%低見108.5元。

【13：20】阿里巴巴、騰訊齊跌逾6%，恒指午後跌幅擴大至500點。

【13：13】港交所 （00388） 午後跌幅擴大，最新跌近3%，低見362.6元。

【13：13】【業績】筆克遠東去年多賺19%、末期息6仙 東南亞收益佔比增至兩成

【13：07】正大企業 （03839） 升幅擴大至7成，高見1.35元，成交201.8萬元。

【13：05】美團 （03690） 升幅全消，今早曾高見181.1元。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近6%，大市跌約428點，報22259點，科指跌3.3%，報4656點。

【13：00】港股午後初段跌約380點，報22306點，跌382點，科指跌2.8%，報4676點。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際

【12：44】【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成 千個買盤110元價位排隊低撈

【12：35】【內房危機】碧桂園插7% 克而瑞：春節中國樓市成交並未止跌、與2019年疫情前相比仍跌逾三成

【12：16】【中國消費】大摩：內地農曆新年整體消費較預期理想 短線消費或呈顛簸惟未改復甦趨勢

【12：00】恒生指數半日跌368點，報22320點，北水重臨，半日成交1001億元。科指跌2.7%，報4681點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌逾5%，美團 （03690） 逆市升0.9%。滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市破頂，濠賭股、影業股下挫。

【11：45】恒指中午收市前跌約290點，報22398點，科指跌2.3%，報4700點。

【11：43】中國互聯網投資 （00810） 未止跌，股價再跌3成，低見1.3元，成交2466萬元。

【11：39】公用股逆市造好，其中煤氣 （00003） 升半成，中電 （00002） 升逾2%，電能 （00006） 升近2%。

【11：35】A股農曆新年假後復市紅盤高開，上證半日升0.7%，深證升1.6%，創業板指升1.8%。

【11：34】【電視廣播TVB】小股東自組聯盟炮轟TVB 近年7大過失 連斥「經營不善、財務管理混亂、不務正業」

【11：32】【馬雲概念】馬雲香港再晤謝國民 正大企業國際乾升5成

【11：25】滙豐 （00005） 升幅擴大至近1%，破頂高見58.5元。

【11：08】騰訊 （00700） 最新亦跌5%，低見393.8元。

【11：05】恒指最新跌309點，報22379點，科指跌2.5%，報4693點。

【11：02】騰盛博藥 （02137） 逆市升逾13%，高見10.74元。

【10：56】【大行看法】高盛：大市未來升勢需由企業盈利增長帶動 環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子

【10：55】阿里巴巴 （09988） 跌半成，低見111.4元。

【10：48】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊跌4%，美團 （03690） 升近2%。商湯 （00020） 、百度 （09888） 升3%，恒指最新跌228點，報22460點，科指跌1.9%，報4723點。

【10：45】贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，預期年度純利介乎約180億至220億元人民幣，按年增長約2.4至3.2倍，惟股價跌近4%，低見73元。

【盈喜盈警】贛鋒鋰業去年料多賺達3.2倍至220億人幣、受惠於新能源產業 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【10：40】重磅傳統藍籌股逆市向好，其中滙豐 （00005） 股價升0.4%，友邦 （01299） 升1%，港交所 （00388） 升0.2%，中移動 （00941） 升近1%破頂。

【10：35】中國國家電影局的統計數據顯示，截至1月27日21時，春節檔期總票房67.2億元人民幣，高於去年春節檔的60.4億元，位列中國影史春節檔票房榜第二位。不過，影業股下挫，貓眼娛樂 （01896） 挫一成，IMAX CHINA （01970） 跌逾9%，阿里影業 （01060） 跌逾7%。

【10：19】【濠賭股】永利美高梅反挫逾6% 澳門春節假期按年大升3倍至45.1萬人次

【10：16】百度 （09888） 升幅擴大至近5%，高見143.6元。

【異動股】彭博：百度將於3月推出類似ChatGPT的人工智能聊天機器人 股價跌轉升、彈5%

【10：14】百度 （09888） 逆市升2%，高見140.5元，消息指百度將於3月在中國推出類似ChatGPT的人工智能聊天機器人程序。

【10：09】金沙 （01928） 跌3%，銀娛 （00027） 跌0.7%。另外，永利 （01128） 跌近7%，美高梅 （02282） 跌近8%，澳博 （00800） 跌近4%，新濠 （00200） 跌半成。

【10：06】恒指最新跌215點，報22473點，科指跌1.7%，報4734點。

【10：06】騰訊 （00700） 跌逾3%，試穿400元關口，低見399.6元。

【09：58】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，低見112元。

【09：58】【火鍋股】呷哺呷哺現升1% 春節收入按年大升1.26倍

【09：55】IMAX CHINA （01970） 破頂高見12元後，倒跌9%，低見10.4元。

【09：53】商湯 （00020） 股價再升3%，高見2.8元，成交9.5億元。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至3%，低見113.5元。

【09：44】美團 （03690） 轉升1%，恒指跌約115點，報22573點，早市曾低見22466點。

【09：43】中資電訊股逆市破頂，中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升逾2%，中電信 （00728） 升近2%。

【09：37】碧桂園 （02007） 早段跌近半成，碧桂園服務 （06098） 跌逾4%。

【09：35】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%，美團 （03690） 跌0.5%，京東 （09618） 跌逾1%。

【09：33】新東方在綫 （01797） 股價跌8%，低見67.2元，新東方 （09901） 跌逾2%，低見33.9元。

【09：31】洪九果品 （06689） 開市後跌幅擴大至兩成，早段低見30元。

【09：31】紫金礦業 （02899） 發盈喜，惟股價跌4%。紫金預計2022年全年淨利潤按年增約43.3億元人民幣或27.6%至200億元人民幣。

【盈喜】紫金礦業料去年多賺28%至200億人幣

【09：26】君實生物 （01877） 升近4%，先聲藥業 （02096） 升0.4%，兩股新冠藥均獲中國藥品監督管理局批准上市。

【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市

【09：24】洪九果品 （06689） 見異動，股價低開8.4%報34.35元，成交近1.4億元。

【09：23】特斯拉Tesla（美︰TSLA）上周五再抽升11%，三大造車新勢力逆市高開，其中蔚來 （09866） 升逾5%，小鵬汽車 （09868） 升4%，理想汽車 （02015） 升2%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，期結日恒生指數指低開109點，開報22579點，科指跌0.8%，報4774點。

【09：12】期指開報22615點，跌50點。

【08：57】紛美包裝 （00468） 開市前公布短暫停牌。

【08：57】【乳業股】澳優乳業行政總裁退任、主席顏衛彬兼任 以應對內地嬰幼兒配方奶粉市場激烈競爭

【08：45】【食品股】維他奶收購Vitasoy Australia已發行股本 公允值更新至約2.86億港元

【08：38】【生科股】君實生物︰新冠藥物獲中國藥監局附條件批准上市

【08：21】【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點 直指後市一個關鍵技術位

【08：01】恒指黑期升17點，報22677點，道指期貨跌62點，報33984點。

【07：51】【資源股】五礦資源：秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產

【07：45】【HSBC滙豐】廖宜建專訪：跨境理財通價值今年真正體現 「潛力以倍數形容」

【07：45】【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子 月內第二度會面惹合作揣測

【07：45】港股ADR收報22603點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.17元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報411.4元，較港收市價低3.6元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.84元，較港收市價低1.46元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點 滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩