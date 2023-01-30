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【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位

股市 08:17 2023/01/30

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【港股展望】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝指出，恒指正恰好處於850周線位置，為一個重要的技術點，而他相信恒指這次很大機會成功突破850周線，對後市屬非常看好的訊號。他預計，大市12個月內有機會觸及30000點，即較現價有32.2%上升空間。

他表示，隨著投資者在春節假期後全力回歸，香港股市有望躍升至2021年初以來的最高水平。他又預期的春節假期消費數據可能對投資者情緒產生積極的催化效應。

不過，他亦提到，春節假期不錯的數據將有助於提振情緒，但它們很難證明基本面已恢復正常，故他並不急於上調他對在香港和A股的目標，亦維持對上證綜合指數今年達到3500點的預測。

去年11月，他指出恒指10月底遭大拋售期間觸及的約15000點應是當前周期的低點，未來交易區間介乎16000至23000點。

相關文章：

【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股

【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入

【2023兔年】景順：中國經濟將自次季起迎來強勁反彈　一文看清投資界對兔年股市看法（不斷更新）

編輯：姚卓然

技術分析 洪灝 經濟 對沖基金
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