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【經濟復常】中小企如何值科技應對後疫情時代轉變？

科技 09:00 2023/01/31

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科技向來是中小企發展和營運的關注重點，當中涵蓋筆記本電腦、桌上電腦、智能電話、伺服器，以至網絡設備、資訊保安、軟件及服務等項目。疫情期間，有不少中小企都加速投資新技術。

跟據KPMG《Current trends in remote working - Work from Anywhere》報告， 全球目前有89% 中小企採用遙距工作模式，另外亦也有不少公司從單純為員工添置在家工作所需的設備，轉變到運用科技實現數碼轉型。到底中小企業在後疫情時代，應該如何應對市場變化及利用資訊科技呢？

以新設備生態系統  建立全新團隊及工作模式

在疫情期間，遙距協作是一個重要課題。員工分佈於不同地點的工作模式日趨普遍，有效的協作比以往更為重要，而當我們學會了以新的方式使用設備後，普遍都太希望再次改變這些習慣。

「設備生態系統」將會繼續演化，由平板電腦及個人電腦的顯示器及周邊配件，例如輸入及電源設備、智能鏡頭及音響系統等，以至超越個人電腦的專業應用程式和嶄新的雲端軟件，以便用戶在安全的環境中加強協作體驗及分享資訊。

同時，這些產品的設計和配套也愈來愈人性化。由於我們每天花在觀看屏幕的時間日益增加，有不同研究正在進行，以探討雙眼應該接受多少屏幕亮度及藍光，以及當我們需要長時間觀看屏幕時，應如何調節屏幕才能避免產生疲勞。針對應用方式的改變，新一代的屏幕也加入了各式智能配套或設計指標，讓我們能更容易更舒服地應對長時間應用的需求。

技術更新至更複雜層面

雖然疫情下不少技術升級都屬於設備更換，如電腦等，但用戶遙距工作及視像會議協作的需求趨升，網絡攝影機市場亦自然持續增長。這標誌著，許多中小企業開始採用更複雜而精準的技術。由於大環境迫使他們升級，不少企業更開始發現現今的科技，已經和他們以往認知的有所不同，當中一個特別受關注的領域是資訊科技服務。

在疫情前，有許多企業只會使用故障維修類型的服務；現在，各種可以顯著提高業務效率及帶來商機的增值服務均大受歡迎，當中更因為新技術變得更容易使用，使資本可集中投資到有助推動業務增長的新領域及人才培訓。例如設備即服務 （DaaS） 方案，可以提供端到端的定制資訊科技解決方案，並可每月以固定的收費管理有關開支。

一家私人DNA基因排序公司採用了Lenovo的定制服務，以滿足公司對資訊保安及實時共享敏感數據的特別要求，以及提供龐大數據處理能力。由於他們需要管理高敏感度及機密的數據，Lenovo為他們在公共雲中建立了私有雲服務，以便管理託管在公共雲上的數據，同時亦為他們建立身份管理及權限控制，以便他們為員工分配不同的存取級別。

中小企業應該投資新技術嗎？

每家中小企的情況、身處的市場及行業都不同。應用技術落後的確存在風險，而且風險比不投資新系統及服務來得更大。美國計算機行業協會（CompTIA）的研究亦支持這個說法，有中小企在疫情之前已意識到他們的資訊科技技術落後，必須投放更多資源。

較小型的中小企或可藉著安全、基本的資訊科技設備繼續發展業務，但同時亦會面被採用數碼技術的競爭對手抛離的風險。惟較大型的中小企若繼續投資於能提供出色客戶體驗的技術（CompTIA報告指，有近四分之一中小企認為這是他們最需要的技術），則將會面臨更大風險。

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撰文 : 何一凡 Lenovo香港及澳門區總經理

欄名 : Smart World

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