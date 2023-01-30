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【HSBC滙豐】廖宜建專訪：跨境理財通價值今年真正體現　「潛力以倍數形容」

股市 07:00 2023/01/30

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香港及內地逐漸擺脫疫情封控，今年逐步通關邁向復常。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建接受本報專訪時表示，兩地都進入疫情防控尾聲，今年會是「好精采」的一年，認為香港經濟將隨着往來人流限制解除而會復甦得較快，並相信跨境理財通今年會是真正體現價值的第一年，投資量的「潛力是以倍數形容」。

據滙豐去年9月發布調查顯示，有參與理財通的受訪者中，分別有75%的北向和85%的南向投資者準備未來12個月內增加對計劃的投資。廖宜建希望理財通能加大額度、增加產品層次，在各方面增加開戶便利，相信理財通的投資額可以有很大增長。

內地與香港近期放寬疫情有效率，廖宜建指，開放初期可能會多些人流，令疫苗、醫療等相關措施需有適應，但只要兩、三個月適應期，香港可重新顯現國際金融中心、超級聯繫人的實力和優勢。

廖宜建表示，滙豐在分行層面已為通關作充足準備，本月在機場禁區有新分行啟用，認為恢復通關後，個人財富、企業會議簽約等活動將重返香港，該行已作出很多工作調配。

記者：胡學能、麥德銘

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