【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%

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內地科網股監管氣氛好轉，中概股股價持續回升，然而阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲繼續保持低調，本報接獲消息，馬雲低調在港過新春，近日更與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面。

馬雲上月曾到訪泰國曼谷考察正大集團，並獲謝國民親自接待，今次是二人在不足一個月間第二度會面，引發外界對於二人投資合作的猜測。阿里及正大截稿前未有回覆。

阿里巴巴股價曾跌7%，低見108.5元。

馬雲續低調 派「大內總管」送行謝國民父子

消息指，馬雲自1月中旬現身香港後，頻頻與內地、香港以至東南亞財金界人士會面，近日謝國民父子更飛往香港，親自與馬雲相談要事，但消息未有透露談論內容。

馬雲維持近年沉穩作風，在港行事極之謹慎，消息指，馬雲與謝國民父子會面後，派出「大內總管」、馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau為謝國民父子送行，謝國民父子與Jason Pau握手道別後隨即登上豪華私家車離開。

正大為首家入華外資

謝國民為正大第二代掌門人，據《福布斯》數據，現時身家149億美元（約1162億港元），位列全球富豪榜第137位。正大主要以農牧食品、批發零售、電訊電視三大事業為核心，同時涉足金融、地產、製藥、機械加工等10多個行業。

正大也與中國關係匪淺，更是改革開放後首家進入內地的外資企業，中國多位領導人包括鄧小平、江澤民、胡錦濤，以及現任國家主席習近平，都曾親自接見謝國民。

馬雲月初訪泰 伙謝吉人夫婦食路邊攤

馬雲在本月初曾到訪曼谷考察正大，當時謝國民率領數十人親自接待他，排場相當盛大。馬雲遊泰期間，更獲謝國民長子、正大董事長謝吉人夫婦陪同光顧米芝蓮路邊攤檔JAY FAI，一同享用泰式海鮮熱炒。

正大曾在2016年底與阿里巴巴、螞蟻金服簽訂三方協議，宣布在農業、電商、金融、物流、零售等領域合作，包括螞蟻金服對正大旗下Ascend Money展開戰略投資，冀打造泰國版支付寶。

正大曾斥巨資入股平保、中信

值得留意是，正大與內地財金界關聯千絲萬縷。2012年底，正大從滙豐控股 （00005） 手上接過約15.57%平保 （02318） ，涉資727億元，搖身一變成為平保最大流動股東。 2015年，正大與日本伊藤忠組合營公司正大光明，斥803億元入股中信股份 （00267） 20.61%。

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