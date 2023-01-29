▲ 【醫藥股】遠大醫藥哮喘創新藥獲納入內地醫保目錄

遠大醫藥 （00512） 公布，旗下兩款哮喘創新藥獲納入內地醫保目錄，分別為恩卓潤及恩明潤比斯海樂，恩卓潤為治療成年哮喘患者未能充分控制病情的維持治療，改善中重度患者臨床症狀及肺功能，降低急性發作風險，當中24周重度急性發作風險降低43%。恩明潤則為成年及12歲以上青少年的維持治療，可減低重、中重度及急性發作風險月26%、22%及19%。

腎上腺素注射筆獲批於大灣區內使用

遠大同日（29日）亦公布，旗下預充式腎上腺素自動注射筆Jext獲批大灣區內地臨床急需進口港澳藥品，可於區內醫療機構使用，為嚴重過敏者提供創新自救方式。據集團數據顯示，嚴重過敏發生幾率為每年10萬人當中約50至112人，病發率正按年上升，終生病發介乎0.3%至5.1%，產生嚴重過敏反應中位時間介乎5至30分鐘，肌肉注射腎上腺素為公認治療嚴重過敏反應方案，有關產品已於全球21國上市逾10年。

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記者：宋佩恩