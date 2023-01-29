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【阿里巴巴9988】紅星美凱龍最新股權曝光　質押股份成國企入股變數

股市 21:17 2023/01/29

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【阿里巴巴9988】紅星美凱龍最新股權曝光　質押股份成國企入股變數

紅星美凱龍 （01528） 交代最新股權變動，通告指，國企建發股份（滬：600153）與原有大股東紅星控股的交易，仍待有關機構確認，不過，相關股份要需解除質押（港稱抵押）限制，否則存在無法過戶風險。交易完成後，建發股份持股由0%增至29.95%，即13.04億股。

另一份通告指，紅星控股已質押6105萬股予建發股份，佔發行股份1.4%。在質押後，紅星控股及一致行動人累計質押17.62億股，佔發行股份40.46%，其中4.6億股質押股份對應14.66億元人民幣直接融資，其餘為紅星控股為子公司提供增信擔保。紅星控股無質押股份數量為6.08億股。

另外，阿里巴巴 （09988） 持有的可交換公司債券轉換為股份後，阿里巴巴一致行動人持有公司股份比例由4.3%增至9.9976%，不觸及收購要約。

所有交易完成後，紅星控股及一致行動人持股將由60.55%下降至24.9%，控股股東將變為建發股份。

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍投資者會議　國資入股優化授信體系

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍漲24%、廈門市國企擬溢價3%入股　持股達3成

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴－SW（09988） 紅星美凱龍（01528） 建發股份（滬：600153）
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