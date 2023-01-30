前高層拒亞裔女上司求愛被控歧視 告Google無理解僱

一名男性前高層早前起訴科企Google無理解僱，因拒絕亞裔女上司求愛而遭女方針對，公司指其涉「微歧視」而解僱他。據悉，男高層的妻子同為亞裔。

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事發於2019年，48歲的奧洛漢（Ryan Olohan）剛升任Google餐飲部執行總監，並加入女性管理層米勒（Tiffany Miller）在内的Google曼哈頓辦公室新管理團隊。

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法庭文件指，公司同事有次於曼哈頓一間餐廳聚會，不少同事都飲到酩酊大醉。奧洛漢稱，米勒當時揉其腹肌，聲稱她有一副好身材，又抱怨她的婚姻欠缺情趣。

奧洛漢已婚及育有7名子女，其妻為亞裔。同為亞裔的米勒當時表示，她知道奧洛漢喜歡亞洲女性。

據悉，奧洛漢在事發一周後向Google人力資源部投訴米勒，但投訴不了了之。

訴訟文件提到，人力資源部代表曾公開承認，如果相反是由女性控告一名白人男性騷擾的話，投訴個案肯定會上達處理。

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奧洛漢聲稱他投訴後遭米勒報復，米勒斥責他並向人力資源部報告他有「微歧視」行為。不過奧洛漢沒有透露，米勒認為他涉及種族抑或性別等方面的歧視。

奧洛漢去年遭到上司施壓，上司指其管理團隊明顯有太多白人。上司去年7月鼓勵奧洛漢解僱一名男性員工，以便騰出空間讓一名女性加入團隊。

奧洛漢在一個月後被指欠缺包容，遭公司解僱。奧洛漢去年11月起訴Google及米勒，指控其歧視、報復和營造敵對工作環境。

米勒的發言人否認指控，指這宗訴訟是對充滿大量謊言的事件作虛構描述，指奧洛漢是心懷不滿的前員工，強調米勒從未對其做出任何挑逗或追求行為。

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責任編輯：鄭錦玲