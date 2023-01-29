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【盈喜】紫金礦業料去年多賺28%至200億人幣

股市 21:05 2023/01/29

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【盈喜】紫金礦業料去年多賺28%至200億人幣

紫金礦業  （02899）  發盈喜，預計2022年全年營業收入約2700億元（人民幣，下同），2021年為2251億元；淨利潤按年增約43.3億元或27.6%至200億元。若扣除非經常性損益計，淨利潤按年增約48.2億或32.8%至195億元。

以集團去年主要礦產品產量劃分，礦產金按年增17.7%至55.9噸；礦產銅按年增47.1%至85.9萬噸；礦產鋅（鉛）按年增1.8%至43.4萬噸；礦產銀按年增25.5%至387.5噸；鐵精礦424.8萬噸，按年增9.7%。紫金礦業表示，全年礦產金及鋅價格按年上升；礦產銅、銀及礦銷售價格則按年下跌。

紫金礦業指，盈利能力大增歸因部分合營及聯營公司營運能力按年大增，2022年公司資產總額升至3000億元，2021年總資產為2086億元。

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【金礦股】招金大股東擬增持不超2%公司股份　股價逆市升逾2%

【業績｜資源股】紫金礦業彈高3%　第三季純利按年跌13.2%至40.4億人幣

記者：宋佩恩

港股 盈喜 業績公布 紫金礦業（02899）
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