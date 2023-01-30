【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐

俄烏戰爭已維持近一年，一名俄羅斯少女在去年10月克里米亞大橋被炸後，於社交媒體Instagram發文批評俄軍入侵烏克蘭。俄羅斯當局拘捕少女並將她列入恐怖分子名單，她現時遭到俄羅斯當局軟禁，更需佩戴具有監控功能的電子腳鐐。

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現年19歲的Olesya Krivtsova就讀位於俄羅斯Northern (Arctic) 聯邦大學，該大學位於西北部城市阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）。

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上去年10月發生爆炸，Olesya Krivtsova在Instagram發布限時動態，講述爆炸事件並批評俄軍入侵烏克蘭。

俄羅斯當局指，帖文詆毀俄軍並為恐怖主義辯護。

Olesya Krivtsova母親接受訪問透露，俄羅斯警方去年12月26日闖入女兒寓所，強行要求她臉朝地面躺下，並用一把大錘威脅她。

警方當時向Krivtsova表示，這是俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的打招呼方式（hello）。Krivtsova母親指，女兒觀看了一名囚犯遭人用大錘打死的影片，感到非常害怕。

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Krivtsova亦被俄羅斯當局刑事起訴，指她在俄羅斯社交網絡VK的學生聊天中詆毀俄軍。據悉，俄羅斯已將她列入恐怖分子和極端分子名單，與塔利班等組織並列。

Krivtsova目前被軟禁在母親的寓所内，禁止上網及使用其他形式的通訊方式，腳裸位亦需佩戴能監察其一舉一動的電子腳鐐。Krivtsova母親表示，政府正試圖向公眾發出警告，女兒實際因未有隱藏觀點而被公開點相。

她代表律師Alexei Kichin指，Krivtsova案件並非首例，亦不會是最後一例。獨立抗議監察組織OVD-Info表示，俄羅斯去年最少控告61人，指他們在網上為恐怖主義辯護，其中26人已被判刑。

責任編輯：李俊儀