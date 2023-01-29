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英國擬增加留學生兼職工時 填補勞動力空缺振經濟

環球社會熱點 19:30 2023/01/29

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英國脫歐及新冠疫情下勞動力持續流失，有指政府計劃放寬留學生的兼職工作時數上限，容許留學生最多每周工作30小時。當局希望鼓勵留學生在英國更頻密兼職，填補勞動力空缺及振興經濟。

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英媒《泰晤士報》引述政府消息人士指，英國政府官員正研究鼓勵本地及留學生從事更多兼職工作的方法，希望能應對款待和零售等行業的短缺。

有指政府内部已開始討論，將留學生帶薪工作時數上限，由目前的每周20小時上調至30小時，更考慮完全取消上限。

不過《泰晤士報》指，增加留學生兼職工時仍屬早期討論階段，内閣官員仍未取得共識。

英國目前錄得130萬個職位空缺，較新冠疫情前大幅增加近50萬個。因此首相辛偉誠（Rishi Sunak）為兌現今年經濟增長的承諾，希望推動68萬留學生加入勞動力市場。

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不過措施料面臨阻力，内政大臣柏斐文（Suella Braverman）因應去年英國淨移民人數創新高，已經起草議案要求減少移民人數。

英國在截至去年6月的一年内有110萬移民入境，其中留學生佔47.6萬人。

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責任編輯：鄭錦玲

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