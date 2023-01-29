【MINISO】名創優品CFO張賽音辭任　轉任高級公司顧問　

▲ 名創優品CFO張賽音辭任 轉任高級公司顧問

名創優品 （09896） 宣布，首席財務官張賽音基於個人原因及為了有更多時間陪伴家人，將辭任CFO、執行副總裁及執行董事等職務，並轉為擔任高級公司顧問。現任資本市場副總裁兼聯席公司秘書張靖京則獲委任為首席財務官及高級管理團隊成員。所有變動於1月31日生效。

名創優品創辦人、董事會主席葉國富表示，張賽音為了將職責移交給張靖京，已設計了一個詳細的繼任計劃，而且，張靖京曾在名創優品各項資本市場交易及各種內部財務管理項目中扮演關鍵角色，對業務清晰理解，並在投資者中建立對名創優品的信心。

張靖京去年9月起擔任名創優品資本市場副總裁，負責資本市場， 包括投資者關係、戰略投資及收購，以及公司戰略和司庫。他此前曾於普華永道會計師事務所從事審計工作。

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編輯：袁諾曦