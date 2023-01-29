  • 14°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務

環球社會熱點 19:25 2023/01/29

分享：

分享：

英國保守黨主席查學禮原獲任命為不管部國務大臣，因以離岸信託公司由父母代持其有份創辦的公司股份，被質疑行避稅。據報英國首相辛偉誠去年籌組內閣時，曾有官員就查學禮財務狀況問題作警告。首相府否認相關報道，並於周日將查學禮革職。

英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片） 【下一頁】

查學禮（Nadhim Zahawi）成為國會議員前，於2000年與拍檔共同創辦民意調查機構YouGov，該公司將42.5%的股份分配予查學禮家族於直布羅陀註冊的離岸企業Balshore Investments。

查學禮去年7月被質疑避稅，他澄清是因為會計的一個粗心錯誤造成此事。

英媒《衛報》本月再引述消息人士報道指，查學禮同意向英國稅務海關總署（HM Revenue and Custom；HMRC）支付高達數百萬英鎊的罰款，以就其稅務問題達成和解協議。 

首相辛偉誠（Rishi Sunak）其後要求道德操守顧問，就查學禮的稅務問題調查。首相府周日（29日）宣布，將查學禮革職。辛偉誠去信查學禮指，調查結果顯示他嚴重違反大臣守則，決定免除其職務。

英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資 【下一頁】

衛報旗下《觀察家報》（The Observer）引述消息人士報道，辛偉誠去年10月籌組內閣名單時，曾有高級官員私下警告他，查學禮的稅務問題涉及大量資金，而非一個微不足道的會計錯誤，憂慮政府或因其稅務問題而名譽受損。

有指當時出言警告的官員，包括內閣秘書凱斯（Simon Case）等人。

但英國首相府發言人否認消息，指辛偉誠並未以任何方式獲悉相關細節。據悉，辛偉誠在籌組內閣時，曾一度考慮任命查學禮為教育大臣。

他上周三（25日）亦曾表示，任命內閣成員時遵循了任命慣例，而查學禮當時亦未有提出任何問題。

查學禮上周六（28日）發表聲明，承認向HMRC支付罰款的消息屬實，並指HMRC亦認為這是一個「粗心但非故意」的錯誤。他為專注公務，選擇聽從建議支付罰款完結事件。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
2023/01/27
英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資
2023/01/27
英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
2023/01/26
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行
2023/01/26
英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
2023/01/25
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金

你可能感興趣

英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
18:05 2023/01/27
英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資
11:09 2023/01/27
英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
17:00 2023/01/26
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
內政 網絡熱話 稅務 任命 辛偉誠 英國 會計

上一篇文章

英國擬增加留學生兼職工時 填補勞動力空缺振經濟

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏東民居遭空襲三死 特朗普稱24小時内可解決俄烏戰事（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏東民居遭空襲三死 特朗普稱24小時内可解決俄烏戰事（不斷更新）
新西蘭奧克蘭暴雨成災 釀最少4死（第二版）
新西蘭奧克蘭暴雨成災 釀最少4死（第二版）
45歲億萬富豪年花1560萬 盼逆轉生理年齡至18歲
45歲億萬富豪年花1560萬 盼逆轉生理年齡至18歲
新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間19:00）
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
耶路撒冷槍擊案釀最少8死 以色列稱是恐怖襲擊
耶路撒冷槍擊案釀最少8死 以色列稱是恐怖襲擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款