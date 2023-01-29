英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務

英國保守黨主席查學禮原獲任命為不管部國務大臣，因以離岸信託公司由父母代持其有份創辦的公司股份，被質疑行避稅。據報英國首相辛偉誠去年籌組內閣時，曾有官員就查學禮財務狀況問題作警告。首相府否認相關報道，並於周日將查學禮革職。

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查學禮（Nadhim Zahawi）成為國會議員前，於2000年與拍檔共同創辦民意調查機構YouGov，該公司將42.5%的股份分配予查學禮家族於直布羅陀註冊的離岸企業Balshore Investments。

查學禮去年7月被質疑避稅，他澄清是因為會計的一個粗心錯誤造成此事。

英媒《衛報》本月再引述消息人士報道指，查學禮同意向英國稅務海關總署（HM Revenue and Custom；HMRC）支付高達數百萬英鎊的罰款，以就其稅務問題達成和解協議。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）其後要求道德操守顧問，就查學禮的稅務問題調查。首相府周日（29日）宣布，將查學禮革職。辛偉誠去信查學禮指，調查結果顯示他嚴重違反大臣守則，決定免除其職務。

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衛報旗下《觀察家報》（The Observer）引述消息人士報道，辛偉誠去年10月籌組內閣名單時，曾有高級官員私下警告他，查學禮的稅務問題涉及大量資金，而非一個微不足道的會計錯誤，憂慮政府或因其稅務問題而名譽受損。

有指當時出言警告的官員，包括內閣秘書凱斯（Simon Case）等人。

但英國首相府發言人否認消息，指辛偉誠並未以任何方式獲悉相關細節。據悉，辛偉誠在籌組內閣時，曾一度考慮任命查學禮為教育大臣。

他上周三（25日）亦曾表示，任命內閣成員時遵循了任命慣例，而查學禮當時亦未有提出任何問題。

查學禮上周六（28日）發表聲明，承認向HMRC支付罰款的消息屬實，並指HMRC亦認為這是一個「粗心但非故意」的錯誤。他為專注公務，選擇聽從建議支付罰款完結事件。

責任編輯：李俊儀