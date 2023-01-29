加州農場槍擊案 華裔員工不忿賠百元維修費犯案

美國加州半月灣有農場上周一（23日）發生槍擊案，造成7人死亡。疑兇為67歲華裔男員工，他承認在職場遭受欺凌，不滿上司要求他就損壞的鏟車賠償100美元維修費，一怒之下犯案。

加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕 【下一頁】

事發在位於三藩市以南約50公里的加州海岸城市半月灣（Half Moon Bay），67歲趙姓疑兇Chunli Zhao於工作的農場California Terra Garden，開槍殺死四名員工及槍傷另一人。

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然後疑兇再到附近曾工作過的另一間農場Concord Farms，開槍殺死三名前同事。

疑兇其後自行駕車到警署自首，他早前聲稱在農場工作了很長時間，遭人欺凌並曾投訴，但沒有人理會此事。

據悉，疑兇工作期間操作鏟車與同事駕駛的推土機相撞，導致鏟車損毀。公司要求疑兇繳付100美元（約780港元）鏟車維修費。

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疑兇上周一向上司表示，他認為鏟車損毀是同事而非其責任，但上司堅持要其賠償。疑兇其後槍殺上司及同事。

他也透露自己在美國生活了11年並獲得綠卡（永久居民卡），與妻子同於半月灣居住，至於其40歲的女兒仍在中國生活。

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責任編輯：鄭錦玲