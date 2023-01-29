【財政預算案2023】陳茂波研收緊力度　將以中間偏鬆制定預算案

▲ 【財政預算案2023】陳茂波：將以中間偏鬆制定預算案 料逾1000億財赤、或調整舒緩措施

財政司司長陳茂波網誌指出，就財政預算案，陳茂波認為市民主要關心公共財政可持續性、經濟復甦進程和社會民生等3大議題。港府預計將堅定及果斷採取擴張性財政政策，從「相當寬鬆」的擴張性取態，收緊至「中間偏鬆」，關鍵是讓政策收緊力度符合經濟現況，以及讓市民、中小企及社會容易承受有關調整，因此預算案或調整部分舒緩措施以減省開支，料不會「一刀切」。

陳茂波提到財政儲備現已下降至8000億水平，即約一年政府開支，遠低於3年前水平；在經濟復蘇初期及市場信心較弱，陳茂波認為若現時大幅收緊財政開支或不利「復蘇勢頭」，亦無助增加收入。面對預計逾1000億財赤，陳茂波指「節流是必須、開源更重要」，應將「有為政府」和「高效市場」結合，讓創科應用協助傳統產業升級轉型及推動新興產業茁壯成長。

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記者：宋佩恩