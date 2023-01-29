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【MPF】積金局劉麥嘉軒：截至去年9月「懶人基金」帳戶按年升一成　29歲及以下成員佔逾三成

股市 17:27 2023/01/29

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積金局劉麥嘉軒：截至去年9月「懶人基金」帳戶按年升一成　29歲及以下成員佔逾三成

積金局主席劉麥嘉軒於網誌表示，截至2022年9月，約有280萬個強積金帳戶投資於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），較一年前穩步上升約10.3%，平均每4個帳戶，便有1個投資於DIS。而投資於DIS的強積金資產共有768億元，佔所有強積金基金的總淨資產值8%。

根據積金局最新數字，2022年第三季內新參與強積金計劃的成員所持有的帳戶中，共有25.4%的帳戶投資於DIS，當中有超過65%帳戶的持有人更是主動選擇投資，反映DIS除了適用於沒有向強積金受託人給予投資指示的計劃成員之外，投資設定亦受不少計劃成員歡迎。

投資於DIS的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%，50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。值得留意是，29歲及以下計劃成員持有的強積金帳戶當中，31%投資於DIS，有關比例遠超其他年齡組別。

資產規模方面，劉麥嘉軒指，截至2022年12月底，整個制度總資產值約1.05萬億，較10年前增加了139%，每名計劃成員平均已累積約22.4萬強積金資產，10年間累積增幅約93%。

相關文章：

【MPF】積金局：2022年強積金投資淨回報跌15%　人均虧損40,100元

【MPF】積金局：正研究增加拖欠供款附加費　冀今年內完成研究優化方案

編輯：袁諾曦

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