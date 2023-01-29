【烏克蘭戰爭】德為遲供坦克辯護 稱與盟友步伐一致對烏更好

德國總理朔爾茨上周宣布，向烏克蘭提供「豹2」（Leopard 2）坦克，但遭外界批評過遲供應主戰坦克援烏。不過德國政府考慮民意等因素，又指在軍事援助方面與盟友保持一致步伐，對烏克蘭會更好。

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英國《衛報》引述民調指，德國公眾一直就政府應否派主戰坦克援烏意見不一，僅在過去兩周才有跡象表明，公眾略微傾向支持烏克蘭。

德國公共廣播公司 ZDF上周五（27日）公布的一項民調指，54%的受訪者表示向烏提供「豹2」坦克是正確的，38%的人則不同意。

《衛報》引述德國政府官員指，政府憂慮不考慮民意下堅持援烏會失去公眾支持，當局希望能夠支持烏克蘭直到最後，因此需獲民意支持。

屬自由民主黨（FDP）的德國國防委員會主席Marie-Agnes Strack-Zimmermann曾表示，德國本應在數周前決定向烏克蘭供應坦克，烏克蘭士兵本應去年夏天就可接受「豹2」坦克訓練。

朔爾茨（Olaf Scholz）在俄烏戰爭爆發頭幾個月，因掌握俄羅斯計劃破壞軍援交付路綫的情報，一直就對烏軍援保密。

他也被指與國際盟友談判中，為免過早排除解決方案會縮窄妥協空間，會盡可能保密其立場。

Marie-Agnes Strack-Zimmermann質疑朔爾茨一直不向外界透露其政治盤算，也不行動，或會令盟國質疑德國並非可靠盟友。

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朔爾茨早前為一直未派主戰坦克援烏作辯護，指德國沒有讓自身遭到擺佈的做法是正確的。他強調德國作為北約等國際聯盟的一部分，已降低軍事援助烏克蘭可能帶來的風險。

《明鏡周刊》報道，朔爾茨認為公開推動向烏克蘭供應主戰坦克者是好戰，估計他們很快就會索取戰機和地面部隊。

朔爾茨更認為，他們低估了德國一旦做錯決定，將令俄烏戰局升級的可能性。

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責任編輯：鄭錦玲