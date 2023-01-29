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美國男子被警員打死 當局解散涉事警察小組

環球社會熱點 15:36 2023/01/29

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美國田納西州一名非裔男子尼科爾斯本月初被警察拘捕，期間遭5名非裔警員毆打，其後傷重不治。美國警局事後解散涉事警察小組，涉及約50人。當地警察部門表示，永久解散相關小組符合公眾最佳利益。

美國警方公開非裔男子被毆打影片 拜登稱感到憤怒 【下一頁】

尼科爾斯（Tyre Nichols）本月7日時，在田納西州曼非斯市（Memphis）被5名非裔警員毆打長達3分鐘，送院3天後證實不治。涉事的5名警員隸屬「天蠍」（Scorpion）小組，約有50人，現已確定解散。

曼非斯市警察局發表聲明指，永久解散「天蠍」小組符合所有人的最佳利益。警局承認相關行為令人髮指，且令「天蠍」小組蒙羞，當局必須採取積極措施。

據悉，「天蠍」小組成立於2021年10月，初衷是為降低特定地區犯罪率，重點打擊汽車盜竊及幫派相關犯罪。

拜登感謝制伏加州舞廳槍手華裔男 讚他體現美國精神 【下一頁】

曼非斯市警察局局長Cerelyn J.Davis上周五接受訪問時承認，涉事警員毆打尼科爾斯的行為殘忍，警方正對所有部門作獨立評估，希望保持透明度。

尼科爾斯家屬代表律師發表聲明，對解散「天蠍」小組表示歡迎。律師形容舉動適當，對曼非斯市所有民眾而言也是體面且公正的決定。

涉事的5名警員上周已被解僱，上周四（26日）被捕後皆被控二級謀殺、嚴重襲擊、嚴重綁架、公職人員失當及壓迫的罪名。但其中4人已於上周五（27日）保釋外出，其中2人將不認罪。

責任編輯：李俊儀

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