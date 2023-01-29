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【烏克蘭戰爭】特朗普豪言 24小時内可解決俄烏戰事

環球政治 15:12 2023/01/29

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美國前總統特朗普去年11月宣布角逐2024年總統大選，他上周六（28日）展開首場總統競選活動，豪言自己有能力在24小時内解決俄羅斯與烏克蘭的戰事。

【烏克蘭戰爭】歐盟設俄柴油上限 擬定於每桶100美元 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於新罕布什爾州，舉行宣布角逐2024大選以來首場總統競選活動。

他形容前國務卿希拉莉（Hilary Clinton）為狡猾的人，曾聲稱自己在上任第一周就會引發一場戰爭。他指外界認定他的性格會做出這種事，但事實卻正好相反。

特朗普聲稱其個性讓美國人遠離戰爭，他也早説過戰爭永遠不會在俄羅斯發生，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）永遠不會攻入烏克蘭。

即使現在發生了俄烏戰爭，特朗普強調自己能在24小時内解決這個問題。他形容俄烏戰爭太可怕，烏克蘭當地的城市已被摧毀。

特朗普指如果他是總統的話，發生戰爭的可能性為零。

普京罕見穿高跟鞋現身 再惹替身疑雲 【下一頁】

政治分析家柯林斯（Robert Collins）表示，特朗普總是聲稱自己可輕鬆解決目前存在的一切問題，但過往紀錄卻顯示，他在任期間根本無法解決這些問題。

柯林斯認為特朗普的主張不會影響外交政策，或現任總統拜登（Joe Biden）及美國的國際形象，指民調數據顯示世界其他地區對特朗普持負面看法。

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責任編輯：鄭錦玲

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