維景灣畔樓價對比月前低位反彈8%　兩房海景戶765萬成交

中港通關及經濟復常等因素帶動下，筍盤消化速度加快，美聯物業陳國浩表示，將軍澳維景灣畔7座低層G室，實用面積496呎，屬於兩房間隔，外望可享海景，獲用家以765萬元承接，折合實用呎價約15,423元。他補充，維景灣畔同類海景單位現時入場叫價約800萬元水平，較約兩個月前市場低位約740萬元水平，反彈約8%。

資料顯示，原業主於2001年以218.2萬元購入上述單位，持貨超過21年，帳面獲利546.8萬元，單位升值2.5倍。

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