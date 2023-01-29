中環金融業人士睇樓15分鐘即扑錘　2.1萬租海怡半島三房

香港置業譚浩智表示，鴨脷洲海怡半島交投持續回暖，帶動租務成交，該屋苑本月暫錄4宗成交，其中海怡半島10座低層D室，實用面積640平方呎，屬3房套間隔，向東望園景及海景。譚浩智指，業主以約2.4萬元放租約1星期後即吸引區內客洽詢，雙方經議價後減價3,000元或減幅約12%，以2.1萬元租出，實用呎租約32.8元。據悉，新租客為中環金融業人士，心儀單位環境清靜，加上業主重新設計、翻新，故睇樓僅15分鐘即決定承租。

資料顯示，業主於2022年1月以約1,089萬元購入上述單位，現享約2.3厘租金回報。

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