沙田第一城再錄蝕讓成交　三房戶4年帳面貶值33萬

藍籌屋苑錄蝕讓成交，世紀21奇豐物業吳元利表示，沙田第一城9座中層F室，實用面積451平方呎，屬3房1廳間隔，座向西南望園景，單位放盤半年，當時叫價690萬元，獲買家洽購，終減48萬元至642萬元成交，減幅7%，實用面積呎價14,235元。

據了解，原業主於2019年9月以675萬元購入上址，持貨4年至今沽售，帳面蝕33萬元離場，單位期內貶值5%。

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