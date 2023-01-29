  • 14°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙田第一城再錄蝕讓成交　三房戶4年帳面貶值33萬

股樓投資 12:14 2023/01/29

分享：

分享：

藍籌屋苑錄蝕讓成交，世紀21奇豐物業吳元利表示，沙田第一城9座中層F室，實用面積451平方呎，屬3房1廳間隔，座向西南望園景，單位放盤半年，當時叫價690萬元，獲買家洽購，終減48萬元至642萬元成交，減幅7%，實用面積呎價14,235元。

據了解，原業主於2019年9月以675萬元購入上址，持貨4年至今沽售，帳面蝕33萬元離場，單位期內貶值5%。

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【iM話理知】兔年將至利好因素現 樓市上車機會何處尋？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

沙田 世紀21 沙田第一城 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

中環金融業人士睇樓15分鐘即扑錘　2.1萬租海怡半島三房

下一篇文章

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】 新年新計劃 兔年如何心想事成?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高
【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款