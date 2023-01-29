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【美股一周前瞻】聯儲局議息　蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績　市場最睇好蘋果

股市 07:50 2023/01/29

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【美股一周前瞻】聯儲局議息　蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績　市場最睇好蘋果

美國重磅科技股本周公布去年第四季業績，包括美股周三收市後Meta（美：AMZN）及周四收市後的亞馬遜（美：META）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL），美國聯儲局香港時間周四凌晨亦會公布議息結果，利率期貨市場顯示，加息0.25厘的機會高達98.4%。

焦點美股業績：

  • 周二盤前：麥當勞（美：MCD）、輝瑞（美：PFE）、Spotify（美：SPOT）
  • 周二盤後：AMD（美：AMD）、Snap（美：SNAP）
  • 周三盤後：Meta
  • 周四盤前：默克藥廠（美：MRK）
  • 周四盤後：亞馬遜、蘋果、Alphabet

蘋果收入市場預期增長4.5%至942.1億美元，經調整每股盈利增8.6%至1.4美元，iPhone收入料增長9.7%至426.3億美元，穿戴設備收入亦強勁，料增長4.5%至153.5億美元。

亞馬遜收入市場預期按年增長6%至1457億美元，經調整每股盈利跌38.5%至0.517美元，而雲收入增長達22%至217.7億美元，廣告服務增長17%至113.9億美元。

Meta收入市場預期下跌6%至316.5億美元，經調整每股盈利跌18%至3.012美元，日活躍用戶維持約19億戶水平，月活躍用戶料升至29.8億戶。

Google母公司Alphabet收入市場預期增長4.2%至645.2億美元，經調整每股盈利跌19.6%至1.312美元，Google廣告料微跌1%，但雲業務收入料增長3成至72.3億美元。

數據方面，美國周五將公布就業報告，市場預期12月失業率由3.5%升至3.6%，非農就業新增職位由22.3萬跌至18.5萬人，平均時薪按月增0.3%。

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 就業 蘋果（Apple，美：AAPL） 加息 利率期貨 美國聯儲局 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） Meta 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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