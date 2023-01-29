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天寰罕有低座放盤獲承租　兩房連士多房單位1.8萬租出

股樓投資 16:36 2023/01/29

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美聯物業黃家樂表示，啟德區租務承接向來不俗，天寰有罕有低座「2房半」單位，剛減租2,000元租出。天寰星寰匯5座低層C室，實用面積456方呎，屬2房連士多房間隔，內櫳企理，吸引心儀該盤居住環境之同區客承租，據了解，單位原放盤叫租2萬元，調減2,000元，以1.8萬元租出，減幅1成，折合實用呎租約39.5元。

據了解，業主於2018年3月斥資1,151.5萬元購入，按現水平租金計，回報率約1.9厘。

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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