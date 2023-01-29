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區內準婚客入市築愛巢　370萬買兆禧苑兩房

股樓投資 15:45 2023/01/29

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祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門區未來基建概念不容忽視，具一定升值潛力，屯門居屋兆禧苑C座低層3室，實用面積415平方呎，兩房一廳。新買家為區內準婚客，主要鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，而且自己熟悉該區，加上原業主有10萬元的議價空間，新買家考慮到樓價可以負擔，遂便決定以370萬元(自由市場價)購入，以實用面積計算呎價為8,916元，屬市價成交。 

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

屯門 兆禧苑 祥益地產 二手市場

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