同區客趁樓價回穩加快入市　太古城連天台戶1120萬售

美聯物業錢敏義表示，鰂魚涌太古城本月成交活躍，其中天山閣頂層連天台單位，實用面積約為582平方呎，兩房間隔，望內園景，由於單位連天台及樓價合理，故獲同區用家垂青，並趁樓價回穩上升加快入市，議價後以1,120萬元成交，折合實用呎價約19,244元，購入作自用。



原業主於2006年3月份以約370萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利750萬元，物業升值約203%。

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