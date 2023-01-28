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陳茂波料今年財策調至中間偏鬆 仍未決定是否再派消費券

股樓投資 22:10 2023/01/28

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新一份財政預算案將於2月公布，財政司司長陳茂波指出，由於在疫情期間採取擴張性財政政策，投入數千億元於穩經濟及紓緩居民因及中小企的壓力。因此為顧及未來發展，在發展傳統優勢產業之外發掘新增長點，今年財政政策或調整至中間偏鬆。

發改委夥人行等18部門 推動大型易地扶貧  詳情請看【下一頁

近期坊間正議論應否再派發消費券，陳茂波指出現對此暫仍未下定論。他指出，消費券措施花費不少公帑，會否再推行亦要「睇餸食飯」。他又指，隨著人口老齡化，未來經濟復甦情況難料，因此估計未來財政開支仍不低，有需要開源節流。他補充，會把設立外傭免稅額列入研究範圍，但同時考慮會否在執行上變得繁複。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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