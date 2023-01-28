【美股追蹤】波音計劃今年 招聘1萬名員工

隨著全球航空市道逐漸復常，全球最大飛機製造商波音(美：BA)亦有搶人才動作，宣布今年有意增聘1萬名員工，主要供職商務、工程及生產等部門，從而加快生產速度。截至去年波音旗下有15.6萬名員工，較對上一年增加一成。若然招聘達標，波音員工人數將高於疫情前水平。為集中資源於工程和生產上，波音同時有意縮減後勤員工數目。

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波音較早前公布，去年第4季虧損6.6億美元，按年縮窄84.1%，收入199.8億美元，按年增加35.1%。去年全年度波音虧損則擴大17%至50億美元。集團計劃在2025至2026年度內，把737項目產量由目前毎月31架，提升到每月約50架。

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