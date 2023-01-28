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螞蟻集團：春節回鄉外遊消費增 Alipay平台的消費開支按年增逾100%

股樓投資 19:12 2023/01/28

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內地春節假期結束，螞蟻集團指以今年1月19日至25日數字計，留意到三綫城市及其他低綫城市透過Alipay平台的手機支付量按年增近20%，意味春節回鄉消費正在增加。以往疫情前人們通常自一、二綫城市回鄉度歲與親人團聚。
 

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

酒店及旅遊景點直接受惠內地重新開放帶來的復甦。螞蟻集團指，透過Alipay平台對旅遊景點的檢索量按年增逾200%。旅客在景點透過Alipay平台的消費開支按年增加逾100%，如河北張家口及雲南西雙版納更升逾10倍。另透過Alipay平台的酒店訂房檢索增6倍，透過Alipay平台進行的酒店消費增長80%。

 

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螞蟻集團表示，透過Alipay平台進行的海外旅遊保險銷售按年激增61倍。跨境出行而言，以春節交易量計，香港及澳門是內地Alipay用戶最熱門目的地。內地Alipay用戶在澳門交易量增一倍，在香港亦增近70%。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

 

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