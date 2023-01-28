防疫政策放寬 內地春節消費增長逾12%

隨着內地大舉放寬防疫政策，今年農曆新年中港兩地市面都回復熱鬧。國家稅務總局公布內地農曆新年假期消費數據，全國消費相關行業銷售收入按年增長12.2%，較2019年農曆新年假期增長12.4%，總體保持平穩增長態勢。

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其中，商品消費和服務消費分別增長10%和13.5%，比2019年農曆新年假期年均分別增長13.1%和8.1%，生活必需品、家居升級類商品、旅遊服務等消費增長較快，返鄉過節帶動務工大省消費增幅較高。

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此外，假期間旅行社及相關服務業銷售收入按年增長1.3倍，恢復至疫情前的８成，民宿服務受到遊客歡迎，銷售收入增長超過74%，受務工人員返鄉過節帶動，安徽、江西、河南、廣西等多個地區的銷售收入有一成至兩成的增幅，海南、雲南等冬季傳統旅遊旺地的銷售分別增長1.8倍和30%，生活必需品消費保持穩定增長，糧油食品銷售收入增長31.5%。

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記者：張以正