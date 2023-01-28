發改委夥人行等18部門 推動大型易地扶貧

近日發改委聯同人行、住建部等18個部門印發《關於推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》。措施明確今後一個時期，推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化，實現高質量發展的支持政策等。

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意見提出，推進有序落戶城鎮。充分尊重搬遷人口落戶城鎮意願，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶。積極穩妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口。依法保障已落戶城鎮的搬遷群眾在遷出地農村的合法權益。

另外意見又提出，聚焦大型易地扶貧搬遷安置區，以滿足搬遷群眾對美好生活的嚮往為出發點和落腳點，以鞏固拓展易地扶貧搬遷脫貧成果實施新型城鎮化和鄉村振興戰略為主線，着力扶持壯大縣域特色產業，着力促進搬遷群眾就業創業，着力提升安置區配套設施，着力完善基本公共服務體系，着力健全社區治理體系，解決好搬遷群眾急難愁盼問題，加快實現人口市民化、就業多元化、產業特色化、基本公共服務均等化、社會治理現代化，全面轉變搬遷群眾生產生活方式，確保搬遷群眾穩得住、逐步能致富，為推動脫貧地區高質量發展如期實現中國式現代化打下堅實基礎。

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