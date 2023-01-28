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【新股IPO】普樂師數字科技第二度遞交上市申表 傳集資1.5億美元

股樓投資 17:49 2023/01/28

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踏入新一年，港股出現明顯反彈，市場預期新股亦有望回暖。普樂師數字科技已再度遞交上市申請，根據此前報道，該股計劃集資1.5億美元（約11.7億港元），富瑞及國泰君安為聯席保薦人。普樂師曾於去年7月21日遞表，惟有關申請已到期。

普樂師於2022年首9個月收入按年增37.8%至約4.3億元人民幣，純利按年跌25.1%至3878.7萬元人民幣。服務涵蓋內地31個省逾45.3萬觸點用戶，去年首9個月錄接近80%任務完成率，客戶數目按年增1.5倍至143個，當中39個為品牌客戶，每個客戶平均收益按年跌45%。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

普樂師主要為快速消費品品牌商，提供數字化銷售及營銷服務及SaaS+服務，以加強客戶線下銷售及營銷效率及效用，以收入劃分，實地解決方案按年增51.9%至3.2億元；實地人力派駐收入按年跌24.6%至3978.9億元；匹配服務收入按年增24%至5652萬元；Saas訂閱收入增達1.93倍至1781.4萬元。集團解釋實地服務收入大增歸因現有品牌客戶增加支出，部分實地人力派駐客戶專用實地解決方案服務。

 

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集資所得，將用作提升其核心技術及基礎研發，建立雲端銷售及營銷平台系統（PaaS），擬3年內招聘99名員工，建立先進數字化研發管理系統，提升上海、大連及廣州研發中心水平；戰略投資、收購及合作；銷售及營銷業務發展，擬招聘43名銷售人員；計劃將業務拓展至東南亞及日本等地，以及一般營運資金用途。

 

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

 

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