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新西蘭奧克蘭暴雨成災 釀最少4死（第二版）

環球社會熱點 16:06 2023/01/29

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新西蘭最大城市奧克蘭近日錄得創紀錄降雨量，至今已造人命傷亡。新西蘭受暴雨影響，國內最大的機場已經關閉，奧克蘭宣布進入緊急狀態。新西蘭預料，天氣或會進一步惡化，當局敦促民眾避免不必要的出行。

（第二版更新死亡人數）

日本暴風雪致交通延誤 數百航班及JR乘客滯留 【下一頁】

奧克蘭警方表示，上周五（27日）在南部Onewhero鄉村被洪水沖走而失蹤的男子，已證實死亡，令目前累計死亡人數增至4人。

奧克蘭（Auckland）警方周六（28日）表示，洪水已造成最少3人死亡，1人失蹤。其中2名死者遺體在北岸的Wairau Valley地區被發下，另外一人則因山泥傾瀉擊中房屋而死亡。

    點擊圖片放大
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奧克蘭近日在24小時內，錄得249毫米的降雨量，打破此前記錄最多的161毫米。雖然目前雨勢已有減弱，但新西蘭天氣預報指，周日（29日）或在迎來新一場暴雨。

奧克蘭當局已宣布進入緊急狀態，並要求民眾疏散。新西蘭新任總理希普金斯（Chris Hipkins）周六視察受災地區，表示政府支援將在數日內抵達，同時敦促民眾避免不必要的出行，遠離水域並檢查親人情況。

美國國民警衛隊逐戶檢查居民情況 暴風雪已釀逾60死 【下一頁】

新西蘭當局亦呼籲民眾，減少用水量以降低廢水水平，敦促受影響民眾只購買所需食品，透露當局正評估超市及食品供應服務的損失。奧克蘭應急管理部門表示，是次是因熱帶地區暖空氣降臨，引發暴雨及雷暴，並指顯示開始清理工作，同時承認多項評估仍有待完成。

奧克蘭媒體引述奧克蘭商會（Auckland’s Chamber of Commerce）主席Simon Bridges報道，預料清理費用將高達數千萬。奧克蘭市長Wayne Brown則強調，清理工作非常重要。據悉，暴雨淹沒當地許多道路，更導致當地機場關閉，部分客運大樓積水深及腳裸。

責任編輯：李俊儀

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