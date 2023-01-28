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【美國經濟】美國通脹和就業數據感到鼓舞 耶倫：美國經濟仍有陷入衰退風險

股樓投資 17:34 2023/01/28

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今年全球經濟繼續面臨衰退風險，盡管美國周五（27日）公布12月核心PCE物價指數按年升4.4%，符合市場預期，惟美國財政部長耶倫（Janet Yellen）坦言在利率高企環境下，美國經濟仍有陷入衰退的風險。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

耶倫接受媒體訪問時指，對近期美國通脹和就業數據感到鼓舞，但由於聯儲局正在放慢經濟增速，不想最小化衰退風險。

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她又指，雖然有關裁員的討論愈來愈多，但從實際情況來看，勞動力市場仍然相當緊張，認為若要避免美國金融出現危機，唯一方法是美國國會無條件地提高國債上限，因此共和民主兩黨應合作。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

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