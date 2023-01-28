【投行人工】高盛CEO年薪大縮水近3成　遠遜摩通戴蒙及大摩高聞

環球多間大型投行近期都傳出裁員潮，連帶一眾高層的薪酬也出現縮水情況。早前擬啟動裁員計劃，大削3200人的高盛，公司CEO David Solomon去年薪酬下調近3成至2500萬美元，遠低於摩通及摩根士丹利兩間大型投行的CEO薪酬。

消費銀行業務過於急進拖累業績

截至去年12月底止，高盛第四季純利按年大跌68.9%至11.85億美元，差過市場預期。當中消費銀行業務平台Marcus投資規模龐大，達數十億美元，但過去三年該部門累計稅前虧損高達38億美元，David Solomon亦承認集團在相關領域過於急進。

Solomon 2021年年薪達3500萬美元，為美國大型銀行薪酬最高的CEO之一，與大摩的高聞（James Gorman）相約，後者今年薪酬減少10%至3150萬美元，至於摩通的戴蒙（Jamie Dimon）則繼續維持3450萬美元年薪不變，成功爬頭。

David Solomon 2500萬美元的薪酬包中含200萬美元的底薪和2,300萬美元浮動薪酬，其中1,610萬美元將以與業績指標掛鈎的限制性股票派發。高盛遞交的備案文件中顯示，薪酬委員會在確定Solomon的薪酬時考慮了包括高盛業績及其相對於主要競爭對手的表現在內的因素。

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編輯：葉志偉