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【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高

股樓投資 17:02 2023/01/28

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多國近年相繼加息，令積弱多時的銀行股紛紛大翻身，包括由去年10月至今已累漲一半的滙豐(00005)。該股將於2月21日公布去年全年業績，並獲看好其業績的資金追捧。外媒指出，其反映股價動力的14天相對強弱指數（RSI）已升至90，為自1986年以來最高。這亦遠高於被視為超買分界線的70水平。

環球新材逾5億元收購 韓國顏料生產商42%股權  詳情請看【下一頁

大摩早前發表報告指，隨著中國GDP增長和重新開放，加上全球通脹和增長的更大確定性，意味著投資者可以關注匯控今年股本回報率的改善，而隨著股本回報率上升，料滙豐將在未來13個月內將向其股東提供14％的市值回報，其估值現時看起來仍然很有吸引力，予目標價59.8元及「增持」評級。該行表示，預計其淨息差將在今年繼續改善，帶動淨利息收入按年增長14％；這加上財管費用的增加，將帶動１０％的整體收入增長，但鑑於全球增長放緩，預計貸款減值將增加約50％，基礎利潤增長仍為14％。

大摩也預期，匯控在第二季業績中將宣布10億美元股票回購，並在今年支付90億美元股息，並在2024年出售滙豐加拿大後把派息增至97.5億美元。

碧桂園及民行簽訂 5000萬美元融資協議  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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