【財政預算案2023】陳茂波：財政政策或調整至中間偏鬆　共同投資基金不能追求短期回報

財政司司長陳茂波2月下旬將公布新一份財政預算案，他今早在電台節目中表示，政府在過去幾年疫情下花費數千億元，進行擴張性財政政策，為兼顧未來發展，未來會採取中間偏鬆的財政政策。又指政府要大力開源節流，對於是否繼續派發消費券未有定案。

陳茂波指本港近月與內地及全球恢復往來，社會氣氛樂觀，但經濟復甦力度和速度未明朗，本港經濟要持續增長及保持動力，除了要發展傳統優勢產業外，亦要發掘新增長點。表明在後疫情時期，本港要投資未來推動發展，整體財政政策可能亦要調整至中間偏鬆。

對於會否繼續派發消費券，陳茂波稱現階段未有定案，也未必有太大力度可以推動，坦言要「睇餸食飯」，因以往派消費券花費不少公帑。

政府2016年成立「未來基金」，到去年又從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，陳茂波指未來基金有長期增長組合，近年平均回報每年有14%。至於《施政報告》提出的共同投資基金，因培育企業需要時間，故不能追求短期財務回報，要看社會效益及對經濟的幫助。

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編輯：葉志偉