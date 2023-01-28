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環球新材逾5億元收購 韓國顏料生產商42%股權

股樓投資 15:30 2023/01/28

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珠光顏料生產商環球新材(06616)宣布，擬以5.3億元收購韓國珠光顏料生產商CQV 的42.45%股權。交易後，環球新材將成為CQV的 單一最大股東。CQV亦成為集團的非全資附屬公司，由於集團獲得對CQV 的控制權以及CQV董事會的組成，其財務業績及狀況將合併到本集團的賬目。

碧桂園及民行簽訂 5000萬美元融資協議  詳情請看【下一頁

環球新材表示，集團業務策略為通過參與提供增長潛力及提高股東價值的併購活動來尋求海外投資機會，認為收購事項為本集團提供一個良好機遇，以利用國際珠光顏料行業的機遇並擴大其業務範圍。收購事項亦符合集團的業務策略，並可加強 CQV 與本集團之間的協同效應。通過收購及控制CQV，集團可利用CQV的經驗、技術及市場地位，提高其市場份額，加強其產品供應，從而提高集團的整體競爭力。

普拉達委任LV前戰略顧問 為集團新CEO  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

環球新材國際（06616） 港股

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