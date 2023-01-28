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耶路撒冷槍擊案釀最少8死 以色列稱是恐怖襲擊

環球社會熱點 16:04 2023/01/28

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每年的1月27日是國際大屠殺紀念日，以悼念納粹大屠殺的受害者。惟以色列耶路撒冷當日發生槍擊案，最少造成8人死亡。以色列警方初步調查後指，槍手是刻意等猶太教堂活動結束後才犯案，以色列總理內塔尼亞胡指案件是多年來最恐怖的恐怖襲擊。

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以色列警方初步調查後表示，一名槍手周五（27日）在一輛汽車中等待，直至一間猶太會堂 安息日祈禱結束後，於民眾離開向人群開槍。當地救護車服務機構指，救護人員抵達現場時發現已有5人死亡，另外再有3人送院後佈置。據悉最少有9名傷者情況危急。

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內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在警察總部表示，已要求進行安全評估，當局會以果斷冷靜的態度採取行動，但未有提供更多案件詳情。他形容，事件為多年來，最嚴重弄的恐怖襲擊。

當地媒體報道指，槍手首先襲擊了一名女性長者及一名騎電單車的男子，但警方並未證實相關消息。以色列警方透露，槍手在試圖逃跑期間，被警員開槍擊中身亡。警方亦指槍手是居住在耶路撒冷巴勒斯坦男子，當地媒體指他年僅21歲，此前未有犯罪記錄。

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美國當局表示，總統拜登（Joe Biden）已和內塔尼亞胡通話，形容槍擊案是對文明世界的攻擊。美國白宮指，拜登在通話期間強調美國隊以色列安全的堅定承諾，支持以色列政府及人民。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國譴責是次可怕的襲擊。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人表示，襲擊發生在禮拜場所，更正值國際大屠殺紀念日，情況尤其令人厭惡。英國外交發展大臣祁湛明（James Cleverly）形容事件可怕，並指英國與以色列站在一起。

責任編輯：李俊儀

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