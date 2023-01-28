【美股焦點】波音今年擬計劃招聘1萬人　總員工人數直迫疫情爆發前

飛機製造商波音（美：BA）第四季業績虧損顯著收窄，自由現金流更錄得正數，反映營運狀況正逐漸好轉。公司昨日更公布今年擬增聘1萬名員工，若招聘順利完成，屆時總員工數目將較疫情前更高。波音股價周五（27日）微跌0.7%，收報211.17美元。

去年總員工按年升逾1成

集團聲明中提到，計劃聘請的1萬名新員工，將會分配多個部門，除商務部門外，工程與生產分支亦增設部分職位，以提升生產速度。公司本周公布業績時表示，737項目的生產速度正穩定於每月31架，計劃在2025/2026年內，將產量提升到每月約50架。

不過，波音提到將同時減少部分後勤工作人員數量，以集中資源支持部分生產工序與技術發展工種，簡化公司結構。

集團在疫情大流行開始時為保留更多現金，而進行大幅度裁員，但情況近期有所改變，公司去年總員工人數達15.6萬人，按年上升逾10%，接近疫情爆發前約16.1萬人。故今年若將增聘1萬人，員工數目將超越疫情前的水平。

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編輯：葉志偉