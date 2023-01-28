碧桂園及民行簽訂 5000萬美元融資協議

內房碧桂園(02007)宣布，日前作為借款人與中國民生銀行（01988）香港分行作為原貸款人訂立融資協議，原貸款人提供最高5,000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，自該貸款獲首次提取日起計為期36個月。碧桂園表示，該貸款所得款項將用於為一般營運資金需要進行融資，包括為未償還的債項進行再融資。集團已向原貸款人承諾聯席主席楊惠妍及主席楊國強將共同繼續為該集團股本最大實益擁有人；兩人擁有最少40％權益、將控制該集團，以及將繼續為主席。

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另外，遼寧省政府近日印發《遼寧省進一步穩經濟若干政策舉措》。其中提出，鼓勵合理住房消費。鼓勵二手房交易與新建商品房銷售享受同等補貼支持政策。落實非住宅類商品房去庫存支持政策，對購買非住宅商品房實際用於居住用途且為首套剛需的，水電氣暖等收費價格參照住宅標准執行。對抵押銀行的二手房，在交易時可以「帶押過戶」，不用提前還貸即可辦理過戶。此外，支持「爛尾樓」項目盤活處置。落實「爛尾樓」項目續建、承接、收購、租賃等環節稅費優惠政策，推進“爛尾樓”項目復工復建、盤活處置。

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