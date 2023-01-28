  • 15°C
香港時間 : 2023128日 (週六) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碧桂園及民行簽訂 5000萬美元融資協議

股樓投資 14:10 2023/01/28

分享：

分享：

內房碧桂園(02007)宣布，日前作為借款人與中國民生銀行（01988）香港分行作為原貸款人訂立融資協議，原貸款人提供最高5,000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，自該貸款獲首次提取日起計為期36個月。碧桂園表示，該貸款所得款項將用於為一般營運資金需要進行融資，包括為未償還的債項進行再融資。集團已向原貸款人承諾聯席主席楊惠妍及主席楊國強將共同繼續為該集團股本最大實益擁有人；兩人擁有最少40％權益、將控制該集團，以及將繼續為主席。

普拉達委任LV前戰略顧問 為集團新CEO  詳情請看【下一頁

另外，遼寧省政府近日印發《遼寧省進一步穩經濟若干政策舉措》。其中提出，鼓勵合理住房消費。鼓勵二手房交易與新建商品房銷售享受同等補貼支持政策。落實非住宅類商品房去庫存支持政策，對購買非住宅商品房實際用於居住用途且為首套剛需的，水電氣暖等收費價格參照住宅標准執行。對抵押銀行的二手房，在交易時可以「帶押過戶」，不用提前還貸即可辦理過戶。此外，支持「爛尾樓」項目盤活處置。落實「爛尾樓」項目續建、承接、收購、租賃等環節稅費優惠政策，推進“爛尾樓”項目復工復建、盤活處置。

【阿里巴巴9988】阿里否認 新加坡建全球總部  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

下一篇文章

普拉達委任LV前戰略顧問 為集團新CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款