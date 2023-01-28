美國警方公開非裔男子被毆打影片 拜登稱感到憤怒

美國田納西州的非裔男子尼科爾斯本月初被警察拘捕，惟期間遭到警員毆打，其後傷重不治死亡。美國警方公開事發影片，顯示尼科爾斯被警員毆打長達3分鐘。涉事的5名警員已被控二級謀殺等罪名，美國總統拜登指對事件感到憤怒和痛苦。

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田納西州曼非斯市（Memphis）的29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）本月早前被捕，其後傷重不治身亡。當地警方周五（27日）在網上釋出4段事發影片，相關影片由警員隨身攝錄機拍攝。5名涉事警員已被解僱，並於周四（26日）被控二級謀殺、毆打、綁架、壓迫及行為不當罪名。

影片顯示，尼科爾斯本月7日時被警員毆打長達3分鐘。其中一段影片顯示，尼科爾斯被警員從車上拖下，他當時大叫指自己只想回家，其後更向他的面部噴射胡椒噴霧。尼科爾斯被制服在人行道上後，曾平靜地回應警員指自己已躺在地上，但警察繼續大叫。

亦有影片顯示，警員要求尼科爾斯手放後背，並威脅要將他的手臂打斷。尼科爾斯大聲回應指警員逾矩，強調自己只想回家，稍作停頓後再次強調自己並未做任何事情。

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影片曾短暫被遮擋，其後可見尼科爾斯奔跑，一名警員向他發射電槍。另一段影片則顯示，當兩名警員將尼科爾斯按到在地上，第3名警員用腳踢向他，第4名警員則用棍毆打，最後一名警員則用拳頭毆打。數分鐘後尼科爾斯靠在汽車上，其後再癱倒在地。

尼科爾斯在事發3日後，於醫院內傷重不治身亡。涉事的5名非裔警員上周六（21日）已警察局開除，由於事件引發大量民眾抗議，所以當局選擇等到現時才釋出影片。影片發佈後，美國多地警察部門亦在社交媒體上譴責暴行。

拜登（Joe Biden）周五發表聲表示，觀看影片後感到憤怒和痛苦，指尼科爾斯及其家人應該得到迅速、全面且徹底的調查。

責任編輯：李俊儀