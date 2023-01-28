【美國經濟】耶倫：滿意近期通脹及就業數據　但經濟仍有陷入衰退風險

美國昨晚公布12月核心PCE物價指數按年升4.4%，符合市場預期，亦較11月顯著回落。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）指，對近期美國通脹和就業數

據感到鼓舞，但高利率環境下，美國經濟仍有陷入衰退的風險。



耶倫昨日受訪時表示，對目前為止所看到的數據感到相當滿意，但鑒於聯儲會正在放慢經濟增速，不想最小化衰退風險。美國周四公布去年第四季的國內生產總值（GDP）按季增長2.9%，遠較市場預期2.6%為佳，惟期內個人消費增速僅按季升2.1%，與市場預計的2.9%有顯著落差。



但勞動力市場持續保持強勢，上周首次申領失業救濟金人數僅18.6萬人，為連續兩周少於20萬人，零售商沃爾瑪（Walmart）亦公布2月起將最低時薪由12美元大幅上調至14美元，留人意欲明顯，反映市場對勞工需求仍然殷切。



惟彭博最新月度調查顯示，市場預計美國經濟第二季和第三季將出現萎縮，未來一年的經濟衰退概率為65%。

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編輯：葉志偉