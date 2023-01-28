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【美國經濟】耶倫：滿意近期通脹及就業數據　但經濟仍有陷入衰退風險

宏觀解讀 12:50 2023/01/28

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美國昨晚公布12月核心PCE物價指數按年升4.4%，符合市場預期，亦較11月顯著回落。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）指，對近期美國通脹和就業數
據感到鼓舞，但高利率環境下，美國經濟仍有陷入衰退的風險。

耶倫昨日受訪時表示，對目前為止所看到的數據感到相當滿意，但鑒於聯儲會正在放慢經濟增速，不想最小化衰退風險。美國周四公布去年第四季的國內生產總值（GDP）按季增長2.9%，遠較市場預期2.6%為佳，惟期內個人消費增速僅按季升2.1%，與市場預計的2.9%有顯著落差。

但勞動力市場持續保持強勢，上周首次申領失業救濟金人數僅18.6萬人，為連續兩周少於20萬人，零售商沃爾瑪（Walmart）亦公布2月起將最低時薪由12美元大幅上調至14美元，留人意欲明顯，反映市場對勞工需求仍然殷切。

惟彭博最新月度調查顯示，市場預計美國經濟第二季和第三季將出現萎縮，未來一年的經濟衰退概率為65%。

相關文章：

【美股業績】雪佛龍去年及第四季經調整溢利遜預期　股價早段跌逾2%

【英國經濟】英財相侯俊偉：減稅須待通脹降低　否認英國衰落說法

編輯：葉志偉

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