【TSLA】美證交會調查馬斯克　或涉對自動駕駛系統作不當聲明

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）近年是非不斷，有消息指美國證券交易委員會（SEC）正調查他在有關自動駕駛汽車表述中所扮演的角色，當中是否有不當的前瞻性聲明。但Tesla股價昨晚繼續受季績利好帶動急升，收報177.9美元，急彈11%。

首度有媒體披露馬斯克被納入調查對象

《彭博》引述知情人士透露，今次是SEC對特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統調查的一部分，當局一直在調查Tesla在自動駕駛系統的陳述，是否誤導投資者之嫌，今次是首度有媒體披露馬斯克被納入調查對象。

消息指，目前還無法確定馬斯克有關Autopilot的聲明或活動中哪些引起了SEC的關注。SEC官員正在研究馬斯克是否可能做出了不適當的前瞻性表述。執法部門的調查未必會有進一步行動，但可能會有罰款或其他民事處罰，甚至引起其他訴訟。

過去自動駕駛影片為事前策劃好的演出效果

但Tesla自動駕駛軟體部門總監Ashok Elluswamy早前提到，Tesla過去曾在2016年展示的Autopilot自動駕駛功能影片，實際上為策劃好的演出效果。



Ashok Elluswamy表示，影片並非為了宣傳當時的Tesla Autopilot就能實現全自動駕駛，而是詮釋未來可以實現目標。當時為了完成拍攝影片，其實預先採集諸多3D地圖資訊內容，甚至也曾發生車輛直接撞進護欄的情況，因此當時的Autopilot功能絕對無法實現全自動駕駛，就連紅綠燈號誌判斷也是後期才加入。

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編輯：葉志偉