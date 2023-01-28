  • 15°C
香港時間 : 2023128日 (週六) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】美證交會調查馬斯克　或涉對自動駕駛系統作不當聲明

股市 12:05 2023/01/28

分享：

分享：

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）近年是非不斷，有消息指美國證券交易委員會（SEC）正調查他在有關自動駕駛汽車表述中所扮演的角色，當中是否有不當的前瞻性聲明。但Tesla股價昨晚繼續受季績利好帶動急升，收報177.9美元，急彈11%。

首度有媒體披露馬斯克被納入調查對象

《彭博》引述知情人士透露，今次是SEC對特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統調查的一部分，當局一直在調查Tesla在自動駕駛系統的陳述，是否誤導投資者之嫌，今次是首度有媒體披露馬斯克被納入調查對象。

消息指，目前還無法確定馬斯克有關Autopilot的聲明或活動中哪些引起了SEC的關注。SEC官員正在研究馬斯克是否可能做出了不適當的前瞻性表述。執法部門的調查未必會有進一步行動，但可能會有罰款或其他民事處罰，甚至引起其他訴訟。

過去自動駕駛影片為事前策劃好的演出效果

但Tesla自動駕駛軟體部門總監Ashok Elluswamy早前提到，Tesla過去曾在2016年展示的Autopilot自動駕駛功能影片，實際上為策劃好的演出效果。

Ashok Elluswamy表示，影片並非為了宣傳當時的Tesla Autopilot就能實現全自動駕駛，而是詮釋未來可以實現目標。當時為了完成拍攝影片，其實預先採集諸多3D地圖資訊內容，甚至也曾發生車輛直接撞進護欄的情況，因此當時的Autopilot功能絕對無法實現全自動駕駛，就連紅綠燈號誌判斷也是後期才加入。

相關文章：

【美股業績】Visa季度收入增長12%勝預期　惟增速7個季度以來最慢

【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛

編輯：葉志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 汽車 自動駕駛 馬斯克
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美國經濟】耶倫：滿意近期通脹及就業數據　但經濟仍有陷入衰退風險

下一篇文章

【芯片大戰】美日荷三國據報達成協議　限制對中國出口晶片製造設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點　滙豐ADR越58關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點　滙豐ADR越58關（不斷更新）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【商湯20】商湯制裁風險退、午後發力升近兩成　富時羅素：獲確認商湯不受美國禁投令影響
【商湯20】商湯制裁風險退、午後發力升近兩成　富時羅素：獲確認商湯不受美國禁投令影響
【美股收市】美通脹續放緩 納指漲1% 特斯拉再飆11%
【美股收市】美通脹續放緩 納指漲1% 特斯拉再飆11%
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款