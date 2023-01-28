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波蘭紀念解放奧斯威辛集中營 俄羅斯首次未獲邀參加

環球社會熱點 11:45 2023/01/28

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每年的1月27日是國際大屠殺紀念日，各地都會舉行紀念活動悼念納粹大屠殺的受害者。波蘭紀念奧斯威辛集中營解放78周年，但並未邀請俄羅斯代表出席，是歷來首次。有奧斯威辛集中營倖存者出席紀念活動，批評當年解放集中營的俄羅斯如今卻發動戰爭。

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波蘭周五（27日）舉行活動紀念奧斯威辛集中營（Auschwitz）解放78周年，由於當年蘇聯解放集中營，所以俄羅斯過往都會派代表參加活動。但受俄烏戰爭影響，奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館 （Auschwitz-Birkenau museum）今年拒絕邀請俄羅斯官員。

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博物館館長Piotr Cywinski表示，集中營是納粹近乎病態的狂妄自大及權力慾望所造成，類似的表現亦促使俄羅斯摧毀了馬里烏波爾（Mariupol）及頓涅茨克（Donetsk）。他向出席的奧斯威辛集中營倖存者指，無辜的人再一次在歐洲被集體殺害。

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倖存者Zdzislawa Wlodarczyk接受英國廣播電台（BBC）訪問表示，現時害怕聽到戰爭的消息。她透露自己於1944年抵達奧斯威辛集中營，當時年僅11歲，其後一直留在集中營直至被蘇聯軍隊解放。她批評俄羅斯，當初解放集中營的軍隊正對烏克蘭發動戰爭，完全是政治行為。

俄羅斯則表示，不會忘記解放奧斯威辛集中營的蘇聯士兵。俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova在社交媒體發文表示，無論歐洲國家如何改寫歷史，都無法抹去蘇聯解放及納粹的恐怖歷史。

責任編輯：李俊儀

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