【芯片大戰】美日荷三國據報達成協議　限制對中國出口芯片製造設備

芯片大戰再次展開，彭博引述知情人士透露，美國昨晚於華盛頓結束的談判中與荷蘭及日本達成協議，三國均同意限制對中國出口部分先進的芯片製造機械，或影響中國芯片製造商未來發展。

歐洲最大半導體生產設備商ASML為荷蘭公司，日本亦有Nikon及Tokyo Electron等相關半導體龍頭企業，當中ASML生產的光刻機為生產先進芯片所需的核心裝置，故今次協議有助荷蘭擴大對ASML的出口限制，令中國無法建立高端晶片生產線。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周五指討論已經進行很長時間，但不會對相關協議詳細公布，因為當中涉及非常敏感的話題。

據知情人士稱透露，目前尚無公開宣布限制措施的計畫，且等兩國敲定最終法律安排，實際實施可能需要數個月時間。



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編輯：葉志偉